Свердловские власти изменили места размещения беженцев из Донбасса

Численность эвакуированных из Донбасса граждан, по его словам, изменилась. Именно это позволило свердловским властям отказаться от ранее принятого решения о заселении жителей ДНР и ЛНР в учреждения, относительно которых наблюдались «волнения», сообщил заместитель губернатора.
Он уточнил, что на указанных объектах идет сейчас восстановление плановой работы в штатном режиме.
Напомним, массовая эвакуация была объявлена властями ДНР и ЛНР вечером в пятницу, 18 февраля. Это было связано с высокой степенью риска начала полномасштабных военных действий в Донбассе.
Средний Урал проинформировал накануне о том, что готов принять беженцев. Изначально людей планировали поселить в «Обуховском» и в «Липовке». Жителям Свердловской области пообещали при этом выплату компенсаций за досрочную выписку.