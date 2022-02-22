Свердловские власти изменили места размещения беженцев из Донбасса

Свердловские власти изменили места размещения беженцев из Донбасса
Свердловские власти изменили места размещения беженцев из Донбасса
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: 1MI

Изменены места размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР не будут расселять в санаториях «Обуховский» и «Липовка». Об этом проинформировал сегодня замглавы региона Павел Креков.

Численность эвакуированных из Донбасса граждан, по его словам, изменилась. Именно это позволило свердловским властям отказаться от ранее принятого решения о заселении жителей ДНР и ЛНР в учреждения, относительно которых наблюдались «волнения», сообщил заместитель губернатора.

Он уточнил, что на указанных объектах идет сейчас восстановление плановой работы в штатном режиме.

Напомним, массовая эвакуация была объявлена властями ДНР и ЛНР вечером в пятницу, 18 февраля. Это было связано с высокой степенью риска начала полномасштабных военных действий в Донбассе.

Средний Урал проинформировал накануне о том, что готов принять беженцев. Изначально людей планировали поселить в «Обуховском» и в «Липовке». Жителям Свердловской области пообещали при этом выплату компенсаций за досрочную выписку.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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