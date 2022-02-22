Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»

Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»
Свердловский чиновник минэкономики стал жертвой «сотрудников банка»
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1MI
Чиновник минэкономики Свердловской области стал жертвой мошенников. Личность и сумма не разглашаются.

Известно, что высокопоставленного сотрудника мошенники уговорили взять кредит и перевести им заемные средства, якобы чтобы защитить банковские вклады.

Недавно подобным образом на уловки попалась директор строительной компании в Екатеринбурге. Женщине 1983 года рождения сообщили от имени представителя банка и силовиков, что ее счет находится в опасности. При этом ей пригрозили никому не сообщать о разбирательствах. Впоследствии женщина взяла кредит на 2 миллиона рублей и перечислила его на неизвестные счета, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что жертвами становятся люди разных возрастов. Например, в Нижнем Тагиле пенсионерка осталась без жилья. Ее заставили продать квартиру и перевести деньги. Это подавалось как мера «защиты».

Та же схема лишила денег 32-летнего сотрудника спецназа из Екатеринбурга. Среди обманутых и сотрудница минприроды Свердловской области. Она перевела мошенникам 18 миллионов рублей.

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