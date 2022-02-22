Водитель на тракторе в Ирбите провалился под лед и утонул

Мужчина пытался спасти трактор Т-40 и давил педаль газа, однако выбраться не успел. Тело мужчины пока не найдено. Его поисками занимаются пять водолазов. Инцидент произошел 19 февраля вечером, пишет Znak.
Прибывшая на место полиция установила, что водитель буксировал конструкцию из металла, но во время движения задняя часть трактора провалилась под лед.
Очевидцами стали еще двое мужчин, которые были наняты вместе с водителем транспорта. Они после инцидента представились рыбаками, пишет «Инцидент Ирбит» Вконтакте со ссылкой на родственников.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пока по данному факту проводится проверка. Он уточнил, что местные жители вызвали УАЗ на помощь трактору, но он скрылся под водой до его прибытия.
В эпицентре оказалось сильное течение, а потому спасателям сложнее найти тело. Возможно, работы будут перенесены на более поздний срок.