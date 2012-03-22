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Работяга-огнеупорщик по фамилии Рева приторговывал героином в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работяга-огнеупорщик по фамилии Рева приторговывал героином в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

22 марта 2012, 14:31ПроисшествияВалерия Лошкарева
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