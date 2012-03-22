Работяга-огнеупорщик по фамилии Рева приторговывал героином в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Офисом по торговле наркотиками стала для мужчины собственная квартира в доме по адресу Пархоменко, 33. Именно там, в подъезде, Николай и обменивал деньги на свертки с героином. При этом делал это довольно нагло и неосторожно, чем и вызвал к себе повышенное внимание со стороны жителей дома, а потом и сотрудников фонда «Город без наркотиков», а также уголовного розыска Ленинского района.

Фондовцы и правоохранители устроили наблюдение за адресом наркоторговца, а потом подослали к нему «засланного казачка» с меченными купюрами. Им оказалась знакомая Николая, неоднократно покупавшая у него наркотики. Ничего не заподозривший Рева вышел в подъезд к своей знакомой и продал две дозы героина за две тысячи рублей.

Вот тут-то и взяли наркоторговца «под белы рученьки»: правоохранители перекрыли ему пути отступления и повезли его в отделение полиции в той одежде, в которой Николай вышел в подъезд, а именно в банном халате. В этом же одеянии мужчина и просидел в полиции на протяжении всего оперативного процесса.

Процесс, кстати, прошел очень результативно для правоохранителей: Николай охотно согласился сотрудничать со следствием, рассказал, как и кого покупает наркотики. Оказалось, что снабжает наркоторговца товаром цыган Камил, проживающий на Тагилстрое в районе Огнеупора. Против Ревы возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина пребывает в СИЗО.

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