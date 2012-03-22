Река Шайтанка, затопившая улицу в Николо-Павловском, промерзла не только из-за холодов

Как сообщили TagilCity.ru в администрации Горноуральского городского округа, после пропилки льда по руслу реки и расчистки спецтехникой прибрежной кромки вода начала уходить. Нового подъема уровня воды специалисты не прогнозируют.

Причиной затопления стало промерзание реки. Несмотря на то, что зима была относительно теплой, до - 30 градусов столбик термометра все же опускался. Повлияло и отсутствие снега: чем тоньше снежный покров, тем глубже промерзание почвы и рек.

Кроме того, на промерзание повлияло и движение транспорта по льду реки. Прямо по льду под железнодорожным мостом проложили дорогу водители автотранспорта, в том числе большегрузного. Транспорт продавливает лед, и река промерзает глубже, чем обычно.

Движение по льду не санкционировано, но водители продолжают ездить по замерзшей реке. Ждем, что ГИБДД поставит знаки, запрещающие движение. Но и после этого надежды на то, что ездить перестанут, нет: на знаки у нас далеко не все водители обращают внимание рассказал TagilCity.ru Егор Копосов, замглавы администрации ГГО по вопросам ЖКХ.

Подтопление происходит ежегодно, но во время паводка, сообщил TagilCity.ru Анатолий Шарунов, заместитель главы территориальной Николо-Павловской администрации. В этом году оно началось раньше: река промерзла, и наледь начала выходить из русла.

Уровень льда таков, что сейчас под железнодорожным мостом с трудом проходит человек, хотя зимой там проезжали грузовые машины рассказал Анатолий Шарунов.

Русло реки планируют углубить. Необходимо также построить плотину, которая будет регулировать уровень воды. Подтопления начались, когда прежняя плотина разрушилась. Администрация горноуральского округа пытается найти средства для реализации этих мер.