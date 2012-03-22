Тагильские полицейские проводят операцию «Должник»

За два месяца 2012 года сотрудниками ММУ МВД России «Нижнетагильское»выявлено и пресечено более 11 тысяч нарушений административногозаконодательства (не считая правонарушений в сфере безопасностидорожного движения). Большинство из них связано с появлением вобщественных местах в состоянии опьянения, совершением мелкогохулиганства. Общая сумма штрафов, которые обязаны выплатить нарушители,составляет 321 400 рублей.