Тагильские полицейские проводят операцию «Должник»
Только за первые два дня проведения акции добровольно уплачено 64 штрафа на сумму 24 тысячи рублей. В суды направлены материалы в отношении двенадцати злостных неплательщиков, сообщает пресс-служба ММУ МВД России «Нижнетагильское».
За два месяца 2012 года сотрудниками ММУ МВД России «Нижнетагильское»выявлено и пресечено более 11 тысяч нарушений административногозаконодательства (не считая правонарушений в сфере безопасностидорожного движения). Большинство из них связано с появлением вобщественных местах в состоянии опьянения, совершением мелкогохулиганства. Общая сумма штрафов, которые обязаны выплатить нарушители,составляет 321 400 рублей.
По закону штраф должен быть уплачен в течение 30-ти суток. За неуплатунарушителю грозит арест на 15 суток либо еще один штраф в двукратномразмере суммы неуплаченного штрафа.
Сотрудники полиции обращают внимание тагильчан на необходимостьсвоевременной оплаты штрафов. Неуплата даже небольшого штрафа на сумму100 рублей может повлечь административный арест.
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