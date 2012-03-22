В Екатеринбурге осудили создателя финансовой пирамиды
Суд приговорил жителя Екатеринбурга, обвиняемого в мошенничестве путем организации финансовой пирамиды, к четырем годам лишения свободы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области, не уточняя дату приговора.
Суд установил, что обвиняемый с февраля 2007 года по май 2010 года размещал в различных СМИ и интернете объявления о том, что его ООО «Гранд Кэпитэл» принимает от граждан деньги под значительные проценты (от 22% до 48%). При этом он планировал вернуть часть средств, переданных ему в качестве займа в виде процентов, чтобы подтвердить истинность своих намерений, чтобы люди охотнее отдавали ему деньги. Также он обещал вкладчикам помочь участвовать в операциях на валютном рынке «Форекс», хотя на деле не собирался этого делать.
Следствие инкриминировало ему часть 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На его счету более 30 криминальных эпизодов, от которых вкладчики понесли ущерб на несколько миллионов рублей.
Приговором суда К. Неугодникову назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.