В Нижнем Тагиле вчера не было уличного освещения (ФОТО)

Вчера вечером произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщили TagilCity.ru в единой дежурно-диспетческой службе. По предварительным данным, фонари зажглись в положенное время – 20.55-21.00. Но в 21.30 свет на улицах погас. К этой ночи свет на улицах Тагила все же появится, обещают специалисты.