В Нижнем Тагиле вчера не было уличного освещения (ФОТО)
22 марта 2012, 12:00Происшествия
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Произошел сбой в подаче электроэнергии.
Вчера вечером произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщили TagilCity.ru в единой дежурно-диспетческой службе. По предварительным данным, фонари зажглись в положенное время – 20.55-21.00. Но в 21.30 свет на улицах погас. К этой ночи свет на улицах Тагила все же появится, обещают специалисты.
Добавим, освещение тагильских улиц в этом году обеспечивает одна из екатеринбургских компаний.
Отсутствие света заметил тагильчанин Михаил Мазурин и поспешил сделать скриншоты с уличных камер видеонаблюдения.
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