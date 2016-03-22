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Пожилой житель Краснотурьинска полтора часа ожидал помощи врачей и скончался в приемном покое больницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилой житель Краснотурьинска полтора часа ожидал помощи врачей и скончался в приемном покое больницы

22 марта 2016, 10:25ПроисшествияТимофей Данилов
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