Пожилой житель Краснотурьинска полтора часа ожидал помощи врачей и скончался в приемном покое больницы

Происшествие случилось в конце февраля в поселке Рудничный. Пенсионер позвонил в «скорую» с жалобой на боли в сердце. Однако врачей он так и не дождался – бригада была на другом вызове. В больницу мужчину привез знакомый.

Но и там помощи медиков 69-летний пенсионер не получил. По словам родственников, пациент слышал от работников больницы только: «Ждите, ждите…». Через 1,5 часа он скончался от сердечного приступа.

В настоящий момент следователи устанавливают признаки состава преступления: запрошены медицинские документы, которые дадут понять, оказывалась ли вообще погибшему какая-либо помощь. Также работники следственных органов дадут оценку работы приемного покоя больницы, в которой произошла трагедия.

Стоит добавить, что Краснотурьинская городская больница не так давно прославилась на всю область: один из медработников избил ветерана войны.