В двух пожарах погибло три тагильчанина, а из-за возгорания в жилом доме были эвакуированы жильцы (ФОТО)

19 марта в доме №194 на улице Красноармейская загорелась деревянная лестница в подъезде. Пламя не давало жильцам покинуть горящее здание:

В жилом доме поврежден деревянный лестничный марш в подъезде. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Площадь пожара 6 м². В результате пожара спасено 8 человек по трехколенчатой лестнице, из них трое детей сообщили журналисту TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

На той же неделе, в среду, пожарные помогли выбраться из горящей квартиры нетрезвому тагильчанину.

Воскресенье прошло спокойно, но случившийся в понедельник, 21 марта, пожар обернулся гибелью 33-летней женщины:

В 17:39 на улице Шаумяна, 62, горели домашние вещи в спальне, на площади 2 м². Погибла женщина 1982 года рождения. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

Самый крупный пожар случился сегодня утром, около 6 часов. В Селе Большая Лая сгорел бревенчатый дом. В огне погибло два тагильчанина, приехавшие погостить с семьями к матери одного из них:

На улице Заречная горел бревенчатый дом, надворные постройки и домашние вещи. Площадь пожара составила более 80 м². Со слов соседей, в доме находилось две семьи. Предположительно, они проснулись от дыма. Мужчины 1976 и 1978 года рождения успели эвакуировать своих жен и двоих детей, но сами, к сожалению, погибли.

Известно, что погибшие являлись жителями Дзержинского района Нижнего Тагила. Накануне они распивали спиртные напитки и ходили в баню. На место пожара выезжала полиция Нижнего Тагила. Следователи выясняют причины произошедшего. По одной из версий — пожар произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с печью.