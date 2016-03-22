В Екатеринбурге полицейский, который «крышевал» дальнобойщиков за взятки, сядет в тюрьму на 3,5 года
22 марта 2016, 16:25ПроисшествияТимофей Данилов
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Правоохранитель регулярно получал взятки от водителей большегрузов в течение 2-х лет.
Сюжеты: Екатеринбург
Уже бывший сотрудник ДПС, обвиняется в том, что несколько лет подряд систематически получал «нелегальную зарплату»: предприниматели давали полицейскому взятки за то, чтобы он не останавливал их водителей фур за нарушения ПДД.
В частности, взяточник закрывал глаза на «перегруз» автомобилей, то есть перевозку груза, превышающим допустимый вес. Следствие установило, что благодаря таким незаконным выплатам от автоперевозчиков, 38-летний мужчина «заработал» более 360 тысяч рублей. Все денежные суммы поступали на банковскую карту бывшего полицейского.
Суд назначил наказание взяточнику – 3,6 года колонии и штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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