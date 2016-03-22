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В Екатеринбурге полицейский, который «крышевал» дальнобойщиков за взятки, сядет в тюрьму на 3,5 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге полицейский, который «крышевал» дальнобойщиков за взятки, сядет в тюрьму на 3,5 года

22 марта 2016, 16:25ПроисшествияТимофей Данилов
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