В Нижнем Тагиле общественники предлагают курящим бросить вредную привычку (ФОТО)

Добровольцы раздавали тагильчанам листовки, в которых сообщалось о вреде курения для организма человека. Если активисты замечали курящих прохожих, то немедленно подходили к ним и проводили краткую беседу – рассказывали о том, как именно курение влияет на здоровье и какие существуют последствия никотиновой зависимости.

Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. Конечно, советы молодых тагильчан вряд ли заставят заядлого курильщика выбросить сигареты и никогда больше не сделать ни единой затяжки. Но во всяком случае, в очередной раз «любителям подымить» напомнят, что курение – смертельно опасная привычка.

И если человек не может (или не хочет) бросить курить, то хотя бы стоит оградить некурящих от едкого табачного дыма.