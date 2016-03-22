В Рефтинском мать двоих детей умерла от приступа астмы: женщина не дождалась «скорой»

15 марта жительнице поселка Рефтинский стало плохо – у 36-летней женщины начался приступ астмы. Родственники вызвали «скорую» и стали самостоятельно оказывать первую медицинскую помощь. К сожалению, это не помогло – женщина скончалась еще до приезда бригады врачей.

Как сообщают местные СМИ, у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

Сейчас следователи проверяют, насколько быстро приехала «скорая», а также изучают документы медиков и опрашивают родственников.

В городе Краснотурьинск тоже произошел трагичный случай: пенсионер скончался в приемном покое местной больницы, пока ждал помощи докторов.