В Рефтинском мать двоих детей умерла от приступа астмы: женщина не дождалась «скорой»
22 марта 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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Сыщики проверяют действия врачей и родственников погибшей.
15 марта жительнице поселка Рефтинский стало плохо – у 36-летней женщины начался приступ астмы. Родственники вызвали «скорую» и стали самостоятельно оказывать первую медицинскую помощь. К сожалению, это не помогло – женщина скончалась еще до приезда бригады врачей.
Как сообщают местные СМИ, у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.
Сейчас следователи проверяют, насколько быстро приехала «скорая», а также изучают документы медиков и опрашивают родственников.
В городе Краснотурьинск тоже произошел трагичный случай: пенсионер скончался в приемном покое местной больницы, пока ждал помощи докторов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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