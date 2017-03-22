52-летняя екатеринбурженка обнаружена мёртвой на козырьке своего подъезда
22 марта 2017, 08:20Происшествия
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В Екатеринбурге 21 марта произошел несчастный случай. Женщина выпала из окна по улице Буторина.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что тело женщины не могли снять с козырька подъезда, откуда капала её кровь. В полиции сообщили, что по данному факту проводят проверку, а также выясняют причины смерти женщины.
Погибшей было 52 года. Она, по словам соседей, жила в квартире на первом этаже. Указанную дверь журналистам открыл пожилой мужчина, но от комментариев отказался и вернулся в свой дом, пишет E1.ru.
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