Более 120 тагильчан привлечены к ответственности за уклонение от административного наказания и друге нарушения (ФОТО)

Целью мероприятия была проверка лиц, отбывающих условное наказание, недавно освободившихся, выявление лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или находящихся в розыске.

124 человека привлечены к административному наказанию, выявлено три нарушения, связанных с уклонением от административного надзора. Подано 12 обращений в судебные инстанции на установление надзора за нарушителями.