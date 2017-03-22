Екатеринбуржец предстанет перед судом за ограбление «кидавшей на деньги» организации на 2,6 млн рублей (ФОТО)

По предварительным данным, рецидивист приехал домой к бухгалтеру организации, насильно доставил ее в офис предприятия и заставил открыть сейф, из которого похитил 2,6 млн руб.

Инцидент произошел в феврале. Помимо денег из сейфа, злоумышленник украл все личные сбережения потерпевшей, хранящиеся у нее в квартире.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что данная компания сама «кидает» людей, а он восстановил справедливость. Напуганной женщине удалось сбежать и позвонить в полицию, где она составила фоторобот преступника.

Как сообщает ZNAK, сейчас задержанный помещен под стражу, его ожидает наказание по ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Фото: Пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу