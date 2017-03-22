Екатеринбуржец предстанет перед судом за ограбление «кидавшей на деньги» организации на 2,6 млн рублей (ФОТО)
22 марта 2017, 12:35Происшествия
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В Екатеринбурге задержан ранее судимый 30-летний мужчина, подозреваемый в хищении денег из сейфа предприятия.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, рецидивист приехал домой к бухгалтеру организации, насильно доставил ее в офис предприятия и заставил открыть сейф, из которого похитил 2,6 млн руб.
Инцидент произошел в феврале. Помимо денег из сейфа, злоумышленник украл все личные сбережения потерпевшей, хранящиеся у нее в квартире.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что данная компания сама «кидает» людей, а он восстановил справедливость. Напуганной женщине удалось сбежать и позвонить в полицию, где она составила фоторобот преступника.
Как сообщает ZNAK, сейчас задержанный помещен под стражу, его ожидает наказание по ч. 4 ст. 162 УК РФ.
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Фото: Пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу
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