Мужчина зарезал собутыльника и спрятал тело в сугробе на Вагонке в Нижнем Тагиле

В правоохранительные органы Нижнего Тагила поступила информация о том, что на территории одного из садовых участков найдено тело убитого мужчины. Оно было закопано в снег и прикрыто шифером.

По версии следствия, 54-летний хозяин участка в декабре 2016 года распивал спиртное со своим знакомым в коллективном саду «Северный-1». Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством оппонента. Хозяин ножом нанес смертельное ранение потерпевшему.

Когда подозреваемого задержали, он не отрицал свою вину и признался в содеянном. Также мужчина оказался ранее судимым, сообщает СУ СК Свердловской области.