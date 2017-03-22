Ниссан с двумя детьми в салоне загорелся под Первоуральском (ФОТО)
22 марта 2017, 11:10Происшествия
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В поселке под Первоуральском прямо на ходу загорелся автомобиль, в котором находились женщина и двое малолетних детей.
Как сообщает портал OANE.WS, женщина вовремя среагировала на возникший в автомобиле запах гари и эвакуировала детей из иномарки, которая тут же вспыхнула.
К моменту приезда огнеборцев и полицейских салон автомашины «Ниссан» выгорел полностью. Причину возгорания установит экспертиза.
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Фото: oane.ws
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