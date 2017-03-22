Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Подозреваемый в хищении с завода более 2,6 млн рублей Юрий Косарев задержан в аэропорту Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Подозреваемый в хищении с завода более 2,6 млн рублей Юрий Косарев задержан в аэропорту Кольцово

22 марта 2017, 12:20Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?