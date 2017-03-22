Подозреваемый в хищении с завода более 2,6 млн рублей Юрий Косарев задержан в аэропорту Кольцово

Задержание проведено в аэропорту «Кольцово», куда мужчина прилетел из Дубая.

По версии следствия, Косарев в составе группы лиц по предварительному сговору подделал документацию Тавдинского завода и осуществил хищение денежных средств, что нанесло большой материальный ущерб предприятию.

Мера пресечения – заключение под стражу – для Косарева была избрана заочно, так как он скрывался от следствия.

Стоит заметить, что подельникам задержанного ранее были внесены обвинительные приговоры, все они приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 5 до 6,5 лет.

Косарев помещен под стражу в СИЗО Екатеринбурга. Правоохранители проведут с ним ряд процессуальных мероприятий, необходимых для завершения следствия по уголовному делу, после чего материалы будут переданы в суд, сообщает СК по Свердловской области.