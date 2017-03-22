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Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)

22 марта 2017, 18:10ПроисшествияЕкатерина Малых
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