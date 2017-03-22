Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)
Завершена проверка случаев нападения бродячих собак на людей в районе улицы Карла Либкнехта на Красном Камне в Нижнем Тагиле.
Проверка была начата после публикации данных о нападении стаи собак на женщину с ребёнком. Семья направлялась в детскую больницу, расположенную неподалёку. Лающая стая окружила женщину и ребёнка, а одной из собак даже удалось прокусить мальчику куртку.
Проходившая женщина отогнала собак, что и позволило не усугубить последствия.
Результаты проверки по представленному факту и ещё двум случаям нападений на этом участке были направлены в администрацию Тагилстроевского района.
В поступившей от администрации обратной информации было указано, что в данном проблемном районе уже отловлено пять собак рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
Эта информация была подтверждена и в администрации Тагилстроевского района.
Отлов собак идёт на постоянной основе и работа эта не прекращается сообщили в администрации Тагилстроевского района.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru