Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)

Проверка была начата после публикации данных о нападении стаи собак на женщину с ребёнком. Семья направлялась в детскую больницу, расположенную неподалёку. Лающая стая окружила женщину и ребёнка, а одной из собак даже удалось прокусить мальчику куртку.

Проходившая женщина отогнала собак, что и позволило не усугубить последствия.

Результаты проверки по представленному факту и ещё двум случаям нападений на этом участке были направлены в администрацию Тагилстроевского района.

В поступившей от администрации обратной информации было указано, что в данном проблемном районе уже отловлено пять собак рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Эта информация была подтверждена и в администрации Тагилстроевского района.

Отлов собак идёт на постоянной основе и работа эта не прекращается сообщили в администрации Тагилстроевского района.