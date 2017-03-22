Школьница из Екатеринбурга едва не спрыгнула с крыши после рассказа учительницы о группах смерти
22 марта 2017, 15:10Происшествия
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В Екатеринбурге полицейские смогли предотвратить попытку школьницы спрыгнуть с крыши многоэтажного дома.
Сюжеты: Екатеринбург
Школьница из Екатеринбурга услышала рассказ учительницы об опасной игре, связанной с «группами смерти» в интернете. Преподаватель рассказала, что данная игра подталкивает детей к самоубийству: тем она и опасна.
Девочка уже полгода находилась в подавленном психологическом состоянии, поэтому решила, не вступая в группу «Синего кита», совершить суицид. Впоследствии она объяснила, что ей не хочется жить.
Девочка сбежала из дома, а родители обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Полицейским удалось найти школьницу прежде, чем она совершила роковой шаг, и вернуть в семью, сообщает Life.ru. Тем самым сотрудники правоохранительных органов спасли девочке жизнь, а родителям – ребенка.
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