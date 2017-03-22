Столкновение 3 автомобилей произошло на Центральной площади Нижнего Тагила: участников ДТП забирает эвакуатор (ФОТО, ВИДЕО)
22 марта 2017, 12:35ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сегодня, 22 марта, около 12 часов дня в центре Нижнего Тагила столкнулись три автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участниками аварии стали Honda, Ford и Волга.
По предварительным данным, Волга двигалась по улице Пархоменко в сторону набережной. В тоже время два другие автомобиля с противоположных сторон улицы Пархоменко начали поворачивать на дорогу, ведущую к проспекту Строителей.
Все три машины получили серьёзные повреждения. На данный момент началась их транспортировка автоэвакуатором рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.
Официальные данные о дорожно-транспортном происшествии станут известны позже.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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