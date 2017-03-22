Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Столкновение 3 автомобилей произошло на Центральной площади Нижнего Тагила: участников ДТП забирает эвакуатор (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Столкновение 3 автомобилей произошло на Центральной площади Нижнего Тагила: участников ДТП забирает эвакуатор (ФОТО, ВИДЕО)

22 марта 2017, 12:35ПроисшествияЕкатерина Малых
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?