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Тагильчанка потеряла память после инсульта и попала в больницу: полиция разыскивает родственников пострадавшей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка потеряла память после инсульта и попала в больницу: полиция разыскивает родственников пострадавшей (ФОТО)

22 марта 2017, 13:25Происшествия
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