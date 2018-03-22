Бомж, подростки и 14-летние цыгане из Кушвы грабили тагильчан на улицах (ФОТО)

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в 5 грабежах, совершенных с начала 2018 года. Так, по трем случаям был установлен один подозреваемый: он, по словам очевидцев, открыто похищал сумки у женщин.

Еще два преступления произошли в начале марта. Двое неизвестных вырвали сумку у 45-летней женщины, а у 16-летнего подростка отобрали сотовый телефон. На поиски злоумышленников отправились оперативники, которые получили фото подозреваемых и начали патрулировать улицы в вечернее время.

По подозрению в нападении на женщину задержали двоих 14-летних цыган из Кушвы, которых полицейские вернули в табор. Подростка, как оказалось, ограбил его ровесник – вместе с друзьями он подкараулил мальчика во дворе и отобрал телефон.

А по подозрению в нападении на женщин был задержан 27-летний бездомный. Он жил в подвале жилого дома, где и нашли все похищенное. Сейчас бомжа проверяют на причастность к другим кражам, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»