Не потушил сигарету: курящий мужчина погиб в загоревшемся доме села Бызово (ФОТО)

16 марта днем на пульт противопожарной службы поступило сообщение o возгорании в селе Бызово. В доме жил мужчина с инвалидностью, справлявшийся с хозяйством без посторонней помощи. Мужчина много выпивал и курил, часто засыпая с непотушенной сигаретой.