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Перебегавшая дорогу 53-летняя тагильчанка была сбита иномаркой на проспекте Мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перебегавшая дорогу 53-летняя тагильчанка была сбита иномаркой на проспекте Мира

22 марта, 18:05Происшествия
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