Пожар произошел на ТЭЦ АО «Евраз НТМК»
22 марта, 12:05Происшествия
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В Нижнем Тагиле 22 марта на ТЭЦ АО «Евраз НТМК» отключалась паровоздушная станция в результате пожара.
На ТЭЦ АО «Евраз НТМК» отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках и турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт.
На место были вызваны пожарные. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, сообщает «ТАСС».
Напомним, что 16 марта 6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа.
ЕВРАЗ - международная металлургическая и горнодобывающая компания, одним из совладельцев которой является Роман Абрамович.
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