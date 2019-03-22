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47-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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47-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой

Сегодня, 23:00ПроисшествияФото: vk.com/poproriw
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