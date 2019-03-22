Мэр Нижней Туры попал в больницу с травмой головы
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: «Областная Газета»
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Глава Нижнетуринского ГО попал в больницу с травмой головы. По предварительной информации, он пострадал в драке в Верхней Пышме.
В ЦГБ Верхней Пышмы сообщили, что к ним, действительно, 17 марта с травмой головы поступил Алексей Стасенок 1988 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался, пишет «Открытый Лесной».
В администрации Нижнетуринского ГО не смогли дать пояснений касаемо инцидента, но сказали, что градоначальника не будет на месте до 25 марта, так как он находится в отпуске.
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