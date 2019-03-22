Нападавший на девочек сексуальный маньяк задержан в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы, проживающие на Вторчермете, утверждают, что на территории 32-го военного городка орудует маньяк, жертвами которого становятся девочки. Нападение произошло 5 марта на территории общежития.

Маньяк напал на девочку, заставил ее раздеться, но дальше ничего сделать не успел. Его спугнули прохожие, рассказали жители микрорайона.

Пресс-секретарь регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых подтвердил информацию о задержании подозреваемого.