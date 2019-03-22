Нападавший на девочек сексуальный маньяк задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девочек в 32-м военном городке.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржцы, проживающие на Вторчермете, утверждают, что на территории 32-го военного городка орудует маньяк, жертвами которого становятся девочки. Нападение произошло 5 марта на территории общежития.
Маньяк напал на девочку, заставил ее раздеться, но дальше ничего сделать не успел. Его спугнули прохожие, рассказали жители микрорайона.
Пресс-секретарь регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых подтвердил информацию о задержании подозреваемого.
Как пишет Znak.com, в 32-м городке Екатеринбурга в 2013 году был задержан 43-летний мужчина, который в военной форме проходил на территорию военного объекта и пытался склонить солдат к половому акту с ним.
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