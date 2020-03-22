Горел панихидный стол: в селе Покровка произошел пожар в храме
Сегодня, 10:17ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера вечером, 21 марта, в селе Покровка произошло возгорание в Храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы с селе Покровском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о задымлении в Храме поступило на пульт диспетчера в 22:01. По прибытию пожарной бригады было установлено, что на первом этаже загорелся панихидный стол. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
На место происшествия прибыли пять единиц пожарной техники и 13 человек личного состава. На момент возгорания, людей в здании не было, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей