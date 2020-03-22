В Ивделе 16-летняя девушка подозревается в убийстве новорожденного ребенка

По словам собеседника издания, девушка скрывала беременность, нося широкую одежду. Роды начались, когда родителей не было дома. Родив ребенка в ванной, школьница выбросила его из окна, младенец погиб. После домашних родов у девушки начались осложнения, сейчас она находится в больнице.