В Ивделе 16-летняя девушка подозревается в убийстве новорожденного ребенка
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: «Комсомольская правда»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ивделе 16-летняя школьница подозревается в том, что выбросила из окна новорожденного младенца. По предварительной информации, ребенок был ее собственным, сообщает «Комсомольская правда».
По словам собеседника издания, девушка скрывала беременность, нося широкую одежду. Роды начались, когда родителей не было дома. Родив ребенка в ванной, школьница выбросила его из окна, младенец погиб. После домашних родов у девушки начались осложнения, сейчас она находится в больнице.
В Следственном комитете РФ по Свердловской области от комментариев отказались, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей