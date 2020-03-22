В Кольцово из-за сообщения о бомбе спецслужбы проверяли самолет из Москвы

Самолет компании «Аэрофлот», на борту которого находились 47 пассажиров, должен был приземлится в Кольцово в 19.50, но сел с опозданием.

По словам пассажиров, до окончания проверки лайнера никого из них не выпускали в город. В аэропорту дежурили две пожарные машины, скорая и две реанимации. В ходе проверки никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.