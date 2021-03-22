14 лет колонии получил убивший соседку в собственной квартире на ЖБИ екатеринбуржец

14 лет колонии получил убивший соседку в собственной квартире на ЖБИ екатеринбуржец

Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Местный житель Екатеринбурга получил 14,2 года лишения свободы за то, что из-за личной неприязни убил пожилую соседку в микрорайоне ЖБИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство) и статье 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица).

Было установлено, что 12 октября свердловчанин злоупотребил алкоголем и поругался со своей супругой. Женщина выбежала на лестничную площадку, куда вскоре вышла пожилая соседка. Пенсионерка заступилась за женщину.

Из-за длительных неприязненных отношений, осужденный проник в квартиру соседки и решил ее убить. Сначала мужчина начал душить и избивать женщину, после чего схватил нож и нанес потерпевшей не менее 28 ударов в область головы, груди, туловища и половых органов. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В результате Кировский районный суд приговорил свердловчанина к 14,2 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии особого режима.

Напомним, 18 марта стало известно, что в Екатеринбурге мужчина задушил и обокрал женщину-директора салона красоты. Суд отправил его на девять лет в колонию.

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Екатеринбург
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