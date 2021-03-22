Бывший капитан ГИБДД второй раз за месяц задержан с наркотиками в Екатеринбурге

Инцидент произошел 19 марта. У мужчины обнаружили 4,5 грамма мефедрона, сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник.
По мнению оперативников, бывший сотрудник правоохранительных органов распространяет наркотики через «закладки». Телефон мужчины также проверили на наличие соответствующих адресов.
Нашли порнографические видеозаписи, на которых сразу был опознан известный оперативникам человек,отметил источник.
Отмечается, что на момент первого задержания данный сотрудник еще являлся действующим полицейским, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Однако на данный момент мужчина — бывший работник ДПС.
Но увольнение — это не самое страшное для данного человека. Впереди его ждет более суровое наказание, которое определит суд,заявил полковник Горелых.
Напомним, командир взвода городского полка ДПС был задержан 1 марта в Екатеринбурге во время дежурства. На месте было обнаружено 0,223 грамма мефедрона, при этом ранее СМИ заявляли, что полицейский съел часть наркотиков.