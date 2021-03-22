Об ожогах глаз ультрафиолетом из-за халатности врачей заявила екатеринбурженка

Об ожогах глаз ультрафиолетом из-за халатности врачей заявила екатеринбурженка

Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга Елена заявила о том, что получила ожог обоих глаз из-за врачей, которые забыли отключить ультрафиолетовую лампу.

Инцидент произошел 20 марта. Елена прибыла в больницу вместе с 97-летней матерью, которая упала и повредила ногу. В результате врачи доставили пенсионерку с подозрением на COVID-19 в Верхнепышминскую больницу. Там ее осмотрели и пришли к выводу, что признаков «ковидной» пневмонии нет. В результате женщин отправили в третью смотровую комнату, чтобы дождаться машины скорой медицинской помощи для госпитализации в другую больницу.

Медики скорой зашли к нам в смотровую, сказали: «О, бабушка загорает тут», с ними зашла и медсестра приемного покоя,рассказала изданию Е1 Елена.

После медсестра заявила, что все эти несколько часов, что женщины находились в помещение, работала кварцевая лампа.

Вечером у Елены заболели глаза. Она не могла смотреть на свет, поскольку глаза слезились. Утром женщина решила приехать к офтальмологу.

Врач поставил диагноз фотоофтальмия, гиперметропия первой степени обоих глаз,отметила Елена.

Это произошло из-за влияния ультрафиолетовых лучей. Также пострадала шея и лицо. У матери женщины тоже покраснела половина лица.

Пациентка приняла решение написать жалобу в Минздрав Свердловской области и в Верхнепышминскую больницу. Там заместитель главврача сообщила, что в больнице есть камеры, поэтому можно будет проверить информацию после официального заявления.

По данному инциденту начата служебная проверка,сказали в больнице.

Напомним, 17 декабря восемь детей получили ожоги кожи и лица и фотоожог роговицы глаза в детском саду № 65 Полевского. Воспитатель призналась, что ошибочно включила бактерицидную лампу, перепутав выключатели.

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Екатеринбург
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