Об ожогах глаз ультрафиолетом из-за халатности врачей заявила екатеринбурженка

Инцидент произошел 20 марта. Елена прибыла в больницу вместе с 97-летней матерью, которая упала и повредила ногу. В результате врачи доставили пенсионерку с подозрением на COVID-19 в Верхнепышминскую больницу. Там ее осмотрели и пришли к выводу, что признаков «ковидной» пневмонии нет. В результате женщин отправили в третью смотровую комнату, чтобы дождаться машины скорой медицинской помощи для госпитализации в другую больницу.
Медики скорой зашли к нам в смотровую, сказали: «О, бабушка загорает тут», с ними зашла и медсестра приемного покоя,рассказала изданию Е1 Елена.
После медсестра заявила, что все эти несколько часов, что женщины находились в помещение, работала кварцевая лампа.
Вечером у Елены заболели глаза. Она не могла смотреть на свет, поскольку глаза слезились. Утром женщина решила приехать к офтальмологу.
Врач поставил диагноз фотоофтальмия, гиперметропия первой степени обоих глаз,отметила Елена.
Это произошло из-за влияния ультрафиолетовых лучей. Также пострадала шея и лицо. У матери женщины тоже покраснела половина лица.
Пациентка приняла решение написать жалобу в Минздрав Свердловской области и в Верхнепышминскую больницу. Там заместитель главврача сообщила, что в больнице есть камеры, поэтому можно будет проверить информацию после официального заявления.
По данному инциденту начата служебная проверка,сказали в больнице.
Напомним, 17 декабря восемь детей получили ожоги кожи и лица и фотоожог роговицы глаза в детском саду № 65 Полевского. Воспитатель призналась, что ошибочно включила бактерицидную лампу, перепутав выключатели.