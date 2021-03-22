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Полицейская подобрала чужую карту в уральском городе и отправилась на шоппинг

Следственным отделом Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции по подозрению в краже.

Девушка работала в ОМУ ОВМ УМВД РФ по городу Екатеринбургу. Подозреваемая 8 марта 2021 года нашла по пути на работу в снегу банковскую карту. Находящиеся на ней денежные средства в размере 4,5 тысячи рублей правоохранитель потратила на товары в ближайших магазинах.

Личность воровки была раскрыта в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции Верхней Пышмы совместно с подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, сообщает помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Представители власти исследовали множество магазинов и торговых центров, чтобы найти виновника кражи.

Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области ей предъявлены обвинения по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

За недопустимое поведение задержанная будет в кратчайший срок с позором изгнана из системы МВД за проступок, позорящий честь офицера полиции,отметил руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Николаевич Горелых.

По делу продолжаются контрольные мероприятия, сбор доказательств, опрос свидетелей, допросы.

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