Полицейская подобрала чужую карту в уральском городе и отправилась на шоппинг

Девушка работала в ОМУ ОВМ УМВД РФ по городу Екатеринбургу. Подозреваемая 8 марта 2021 года нашла по пути на работу в снегу банковскую карту. Находящиеся на ней денежные средства в размере 4,5 тысячи рублей правоохранитель потратила на товары в ближайших магазинах.