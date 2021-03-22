Работала сиделкой: свердловчанка с сыном убили пенсионерку и подожгли ее квартиру

Женщина из Екатеринбурга, которая работала сиделкой для пожилых, и ее ранее судимый сын были признаны виновными в ряде преступлений, включая особо тяжкие, сообщает руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Георгий Койнов.

Материалы дела гласят, что преступления были совершены в период с июня 2016 по декабрь 2019 годов. Обвиняемая женщина работала сиделкой. Она ухаживала за пожилыми и маломобильными гражданами. В процессе работы свердловчанка решила извлечь выгоду из своей деятельности. Она выясняла, есть ли у обслуживаемых ею граждан деньги или ценное имущество. Весной 2016 года она узнала, что у пенсионерки, проживающей на улице Шаумяна, может быть крупная сумма денег. Об этом женщина поведала своему ранее судимому сыну. Она предложила организовать разбойное нападение и похитить деньги. В июне 2016 года мужчина, благодаря матери, проник в квартиру пенсионерки и начал душить хозяйку шлангом, пытаясь узнать наличие денег. Оказав сопротивление, потерпевшая выбежала из жилища и позвала на помощь. Мужчина был вынужден покинуть квартиру, однако в декабре 2018 года сообщники вновь попытались напасть на пенсионерку, которая не догадалась о «двойной игре» сиделки. С помощью матери попав в квартиру, мужчина напал на хозяйку с электрошокером. Сообщники попытались найти деньги в квартире, но ничего не обнаружили. После обвиняемая покинула жилище. В квартире остался сын. Не желая, чтобы потерпевшая опознала его, мужчина совершил убийство пенсионерки и поджог ее квартиры, таким образом планируя уничтожить следы своего пребывания. Огонь повредил имущество на сумму около 250 тысяч рублей. Последнее преступление сообщники совершили в декабре 2019 года. Мать и сын напали на женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. У нее украли 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту, с которой потом были сняты 8,5 тысячи рублей. Криминальный дуэт был признан виновным по статьям: 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем);

162 УК РФ (Пособничество в разбое с незаконным проникновением в жилище);

162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей);

167 УК РФ (Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершённые путем поджога). В результате мужчине было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его матери — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что мужчина был задержан в Республике Крым. Ранее этот мужчина, 1978 года рождения, уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой,сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу. Напомним, в апреле 2020 года мужчина задушил и обокрал женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге. Суд отправил его на девять лет в колонию. Из-за ревности мужчина задушил женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге

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