Арестант покончил с собой в камере изолятора временного содержания в Кировграде

Мертвый арестант, осужденный на 10 суток за появление в суде в состоянии опьянения, найден в изоляторе временного содержания в Кировграде.

Житель Верхнего Тагила покончил с собой в камере. Его тело было найдено 21 марта. На место была вызвана бригада скорой помощи, но прибывшие медики только констатировали смерть. В камере мужчина был один, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции информацию подтвердили. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что проводится поверка по выяснению обстоятельств произошедшего. Погибший был фигурантом уголовного дела об истязаниях. Он обвинялся в издевательствах над родной матерью. В районном суде рассматривалось дело, куда подозреваемый пришел в нетрезвом виде. За такое поведение в отношении него был составлен административный протокол. В результате мужчина был отправлен на 10 суток под стражу. Через какое-то время дежурный сотрудник обнаружил задержанного мертвым. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в кончине мужчины нет ничего криминального. Информации о противоправных действиях других лиц не имеется.

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