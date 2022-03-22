Месячный младенец погиб в ДТП с двумя иномарками в Свердловской области

ДТП произошло во вторник, 22 марта на шестом километре автодороги Талица-Тугулым. Около девяти часов утра 38-летняя водитель Renault не справилась с управлением, выскочила на встречку и столкнулась с автомобилем Ford, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.
По словам очевидцев, одну из машин буквально разорвало попопал.
В результате столкновения погиб месячный малыш, который находился на заднем сидении Renault в специальной удерживающей люльке, и 42-летняя пассажирка авто.
Погибший младенец был сыном водителя.
Также в этой аварии пострадали 40-летний пассажир французской иномарки и обе женщины-водители. Их доставили в Талицкую центральную районную больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.