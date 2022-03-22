Месячный младенец погиб в ДТП с двумя иномарками в Свердловской области

Выезд на встречную полосу в Талицком районе стал причиной аварии, в результате которой один из автомобилей буквально разорвало пополам.

ДТП произошло во вторник, 22 марта на шестом километре автодороги Талица-Тугулым. Около девяти часов утра 38-летняя водитель Renault не справилась с управлением, выскочила на встречку и столкнулась с автомобилем Ford, за рулем которого находилась 48-летняя женщина. По словам очевидцев, одну из машин буквально разорвало попопал. Фото: ГИБДД Свердловской области В результате столкновения погиб месячный малыш, который находился на заднем сидении Renault в специальной удерживающей люльке, и 42-летняя пассажирка авто. Погибший младенец был сыном водителя. Фото: ГИБДД Свердловской области Также в этой аварии пострадали 40-летний пассажир французской иномарки и обе женщины-водители. Их доставили в Талицкую центральную районную больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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