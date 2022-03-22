Пенсионерка погибла в ДТП с влетевшим в столб автомобилем в Свердловской области

Во вторник, 22 марта, на 157-м километре автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля Renault при попытке обогнать попутную машину не справилась с управлением.
Иномарку занесло, после чего она врезалась в опору линии электропередач и опрокинулась.
64-летняя женщина-водитель погибла. 63-летний пассажир автомобиля выжил. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
В пресс-службе ГИБДД Свердловской области отметили, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее сообщалось, что в Талицком районе 22 марта погиб месячный младенец.