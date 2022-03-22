Пенсионерка погибла в ДТП с влетевшим в столб автомобилем в Свердловской области

Пенсионерка погибла в ДТП с влетевшим в столб автомобилем в Свердловской области
Пенсионерка погибла в ДТП с влетевшим в столб автомобилем в Свердловской области
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: ГИБДД Свердловской области
В результате ДТП в Камышловском районе погибла 64-летняя женщина-водитель, пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Во вторник, 22 марта, на 157-м километре автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля Renault при попытке обогнать попутную машину не справилась с управлением.

Иномарку занесло, после чего она врезалась в опору линии электропередач и опрокинулась.

Фото: ГИБДД Свердловской области

64-летняя женщина-водитель погибла. 63-летний пассажир автомобиля выжил. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе ГИБДД Свердловской области отметили, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Талицком районе 22 марта погиб месячный младенец.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтпавтоледи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы