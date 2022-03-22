Под Екатеринбургом загорелся склад с газовыми баллонами внутри

Пожар возник во вторник, 22 марта. Очевидцы сообщили о плотной стене дыма. Дороги перекрыты, и водители не могут попасть в поселок Шабровский.
Как сообщили Е1 в пресс-службе регионального МЧС, загорелся ангар со строительной техникой на железнодорожном переезде в Северо-Шабровском карьере. Сгорело более восьми машин.
Есть угроза взрыва газовых баллонов в здании. Также тушение осложняет то, что пожарный кран находится на расстоянии 1,7 км от места пожара.
В 20:16 удалось локализовать пламя на площади 900 квадратных метров.
На месте работают 43 огнеборца и 14 единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.