Под Екатеринбургом загорелся склад с газовыми баллонами внутри

Под Екатеринбургом загорелся склад с газовыми баллонами внутри
Под Екатеринбургом загорелся склад с газовыми баллонами внутри
Сегодня, 21:44ПроисшествияФото: pixabay.com
Возгорание случилось на железнодорожном переезде на окраине Екатеринбурга, водители ищут пути объезда.

Пожар возник во вторник, 22 марта. Очевидцы сообщили о плотной стене дыма. Дороги перекрыты, и водители не могут попасть в поселок Шабровский.

Как сообщили Е1 в пресс-службе регионального МЧС, загорелся ангар со строительной техникой на железнодорожном переезде в Северо-Шабровском карьере. Сгорело более восьми машин.

Есть угроза взрыва газовых баллонов в здании. Также тушение осложняет то, что пожарный кран находится на расстоянии 1,7 км от места пожара.

В 20:16 удалось локализовать пламя на площади 900 квадратных метров.

На месте работают 43 огнеборца и 14 единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

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Екатеринбург
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