Североуральцы спасли от пожара мусорные контейнеры на улице Мира

Североуральцы спасли от пожара мусорные контейнеры на улице Мира
Североуральцы спасли от пожара мусорные контейнеры на улице Мира
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: ООО «Компания «Рифей»
На контейнерной площадке в Североуральске были обнаружены два перевернутых бака с мусором. Оказалось, что таким образом местные жители защитили их от пожара.

Фото происшествия попало в соцсети и горожане решили, что таким образом подростки-хулиганы развлекаются. Но это оказалось не так, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

20 марта содержимое двух баков задымилось. Уточняется, что такое может случиться при попадании непотушенного окурка. В результате все контейнеры, имеющиеся на площадке, могут сгореть. Однако возгорания удалось избежать благодаря реакции местных жителей.

Они сначала закидали тлеющие отходы снегом, а потом перевернули баки, чтобы снег внутри не превратился за ночь в лед и отходы не примерзли. На данный момент порядок на площадке восстановлен.

Это пример действительно неравнодушного отношения к установленному на контейнерной площадке оборудованию. Огромное спасибо людям, которые не прошли мимо,прокомментировал ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

пожарСевероуральскРифей
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