Под Алапаевском застрелили тагильчанина
22 апреля 2014, 15:10Происшествия
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В минувшую субботу в полицию Алапаевска поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Школьная в поселке Ясашная было обнаружено тело мужчины. Следователи установили личность погибшего - им оказался 25-летний житель Нижнего Тагила.
Как оказалось, молодой человек приехал к родственникам в гости. Встреча началась посиделкой со спиртным, а закончилась ссорой. Ныне погибший ударил своего оппонента, а тот выстрелил в парня из ружья, за которым сбегал домой.
Следователи установили, что подозреваемый спрятал ружье в тайник, однако следственной группой оружие было обнаружено при обыске и изъято. Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о предъявлении ему обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство».
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