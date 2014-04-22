Под Нижним Тагилом смертельное ДТП: водитель въехал в бетонную опору Креста (ФОТО)

Ранним утром, около 7:30 водитель ВАЗ-2114 следовал в сторону города Серов. На 120 километре он, по всей видимости, уснул и допустил съезд с дороги. В кювете машина со всей скорости въехала в бетонную опору Креста.

Как рассказал начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт, водитель ВАЗа скончался на месте, а пассажир – госпитализирован в ЦГБ №2 с ушибами и ссадинами.

Согласно официальным данным, которые предоставили в ГИБДД, водитель - молодой человек 1991 года рождения, пассажир - парень 1993 года рождения.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД