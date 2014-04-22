Сегодня в Нижнем Тагиле горела Центральная городская больница №1. Людей эвакуировали (ФОТО)

Началось это в 14 часов 34 минуты. На место незамедлительно прибыли спасательные службы. В 15:10 был пожар локализован на площади 10 квадратных метров.

В 15:15 происходила ликвидация открытого горения. Проведена эвакуация людей с 6 и 7 этажей здания. С шестого этажа было эвакуировано 56 человек. По лестничным маршам 48 человек эвакуированы на нижележащие этажи здания, из 8 человек спасены сотрудниками МЧС при помощи автолестницы. Погибших и пострадавших нет. Причины выясняются.

В пресс-службе МЧС России сообщают, что для ликвидации пожара привлечена группировка сил и средств общей численностью свыше 40 человек и более 10 единиц техники, в том числе от МЧС России около 30 человек и 7 единиц.

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Напомним, именно в ЦГБ №1 в январе 2014 года упал лифт, в котором находились люди.

Добавим, что в настоящее время пожарные службы потушили возгорание сухой травы близ реки Тагил. Это традиционная проблема для второй половины апреля. И чаще всего подобные возгорания происходят по вине человека. Люди уверены, что процедура сожжения старой травы поможет земле отчиститься, но, по словам спасателей, это ошибочное мнение. Ущерб наносится не только природе, но и имуществу людей.