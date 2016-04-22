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20 лет исполнилось с момента закрытия в Нижнем Тагиле крупного предприятия — цементного завода (ФОТО)
Сюжеты:
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20 лет исполнилось с момента закрытия в Нижнем Тагиле крупного предприятия — цементного завода (ФОТО)

22 апреля 2016, 19:15ПроисшествияДенис Таратонов
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