20 лет исполнилось с момента закрытия в Нижнем Тагиле крупного предприятия — цементного завода (ФОТО)

В апреле 1953 года в Нижнем Тагиле был открыт цементный завод. Тогда он производил 410 тысяч тонн цемента в год. Уже к 1960 году, благодаря внедрению нового оборудования, эта цифра выросла до 810 тысяч тонн. Продукция завода всегда была очень востребована, ведь в те годы по всему СССР активно шли стройки, в том числе и в Нижнем Тагиле. Кроме того, тагильский завод выпускал действительно высококачественный цемент.

Фотографии из книги «Тагильский цемент»

С просьбой рассказать о работе завода журналист TagilCity.ru обратился к председателю Совета ветеранов цементного завода, Фаине Васильевне Фоминой, которая проработала на заводе 37 лет:

Мы всегда были рентабельным предприятием. Всегда была прибыль хорошая. Но, видимо, упали заказы на цемент. Раньше у нас толкачи дневали и ночевали: дайте цемент, дайте цемент... Поставляли в Коми, Ярославскую область, северные районы. А в 90-е годы ничего не строили уже. И конечно, не могли же обанкротить завод в Сухом Логу или в Невьянске, где эти заводы являются градообразующими. В Нижнем Тагиле было много предприятий, поэтому, видимо, решили угробить наш завод.

Как рассказала Фаина Васильевна, на заводе в среднем работало 900-1000 человек. Между работниками, как правило, складывались очень теплые отношения:

Люди у нас были замечательные. Мы и сейчас, когда встречаемся, все как будто одна семья. Когда закрыли завод, все пошли устраиваться по другим предприятиям. Потом рассказывали, что таких отношений, как у нас на заводе, нигде больше не было.

Директор завода, Виктор Косьянович Шайдюк, после закрытия завода уехал в Москву, где работал некоторое время. Вернувшись в Нижний Тагил, он посетил место трудовой славы:

Завод приезжал посмотреть бывший, самый лучший из директоров, Виктор Шайдюк. Он вскоре после этого скончался, потому что это было его детище. При нем мы 24 квартала занимали первые места во всесоюзном соревновании среди предприятий стройматериалов. Конечно, для него это был удар. Все разграблено, разбито рассказала Фаина Васильевна.

Сейчас неизвестно, кому принадлежит территория, на которой расположены остатки строений цементного завода. По информации от анонимного источника, это может быть расположенный по соседству Котельно-радиаторный завод. Журналист TagilCity.ru связался с заместителем директора КРЗ по коммерции Алексеем Инжеваткиным, который поделился своим профессиональным мнением по ситуации с бывшим цементным заводом:

Там Сталинград. Там никакой деятельности не ведется с момента его ликвидации. Там никакого комплекса вообще не существует. Никаких перспектив восстановления завода нет, я думаю, вам это кто угодно скажет. Там не осталось ничего. Можно говорить о перспективах площадки из-под цементного завода, но эта площадка ничем не отличается от любой другой площадки в Нижнем Тагиле. Разве что, рядом есть наш завод, у которого есть подъездные пути и своя котельная, которая может обеспечить горячей водой ещё один такой же завод сказал он.

Вполне очевидно, что переставшее существовать 20 лет назад предприятие вряд ли будет восстановлено. Скорее всего, экономически выгодней будет построить новый завод, чем пытаться восстановить старый. Тем не менее, закрытие завода и запустение территории не отменяют славные 43 года, когда работники Нижнего Тагила помогали строиться всему Советскому Союзу. Строиться в буквальном смысле.