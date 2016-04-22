В Екатеринбурге полиция задержала автохама, который избил водителя «неотложки»

Подозреваемым оказался 30-летний, ранее не судимый, житель Екатеринбурга. Мужчина рассказал полицейским свою версию случившегося. Якобы конфликт с медработником возник из-за спорной ситуации на дороге. Но руку на водителя, со слов задержанного, он не поднимал.

Несколько дней назад портал TagilCity.ru. писал: автохам в Екатеринбурге, возмущенный тем, что машина «скорой» мешает ему выехать со двора, поколотил водителя. Дорожный конфликт сняла камера наблюдения во дворе, однако самого удара на записи не было видно. Тем не менее, в тот день у водителя были зафиксированы ушибы и ссадины. Эту информацию подтвердили и в Горздраве.