В Екатеринбурге полиция задержала автохама, который избил водителя «неотложки»
22 апреля 2016, 16:20ПроисшествияТимофей Данилов
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Машина скорой помощи перегородила буйному автолюбителю выезд из двора.
Сюжеты: Екатеринбург
Подозреваемым оказался 30-летний, ранее не судимый, житель Екатеринбурга. Мужчина рассказал полицейским свою версию случившегося. Якобы конфликт с медработником возник из-за спорной ситуации на дороге. Но руку на водителя, со слов задержанного, он не поднимал.
Несколько дней назад портал TagilCity.ru. писал: автохам в Екатеринбурге, возмущенный тем, что машина «скорой» мешает ему выехать со двора, поколотил водителя. Дорожный конфликт сняла камера наблюдения во дворе, однако самого удара на записи не было видно. Тем не менее, в тот день у водителя были зафиксированы ушибы и ссадины. Эту информацию подтвердили и в Горздраве.
Расследование уголовного дела по статье «побои» продолжается.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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