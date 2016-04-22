В Екатеринбурге в одной из квартир взлетел на воздух самогонный аппарат: пострадали пенсионеры

На место происшествия прибыла бригада спасателей. Очевидцы сообщили, что взрыв в квартире произошел якобы из-за утечки газа. Однако следственно-оперативная группа установила – в квартире взорвался аппарат по производству самогона. Он стоял в ванной комнате.

Хозяева квартиры, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, получили многочисленные ожоги тела. Пожилую пару отвезли в больницу. Пострадали не только самогонщики, но и само жилище: от взрыва вылетела входная дверь, разбились стекла на окнах.

Сыщики отрабатывают несколько версий, включая нарушение техники пожарной безопасности. Полицейские совершают поквартирный опрос, а также просят жильцов подъезда охарактеризовать семью, в квартире которой взорвался самогонный аппарат.

В Нижнем Тагиле в прошлом месяце взорвался отопительный котел на одной из городских автомоек. Тогда на месте погиб работник-стажер.