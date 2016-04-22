В Нижнем Тагиле на ГГМ произошло смертельное ДТП возле круговой Октябрьского проспекта и Черноисточинского шоссе (ФОТО)

Мужчина двигался на автомобиле Opel со стороны улицы Дружинина по Черноисточинскому шоссе. Перед круговой у «Кита» он допустил наезд на бордюрный камень, случилось опрокидывание. Он вылетел из автомобиля и погиб рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.