В Нижнем Тагиле на ГГМ произошло смертельное ДТП возле круговой Октябрьского проспекта и Черноисточинского шоссе (ФОТО)
22 апреля 2016, 09:40ПроисшествияПавел Щербина
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В аварии, произошедшей вчера в 22:05, погиб водитель автомобиля Opel.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина двигался на автомобиле Opel со стороны улицы Дружинина по Черноисточинскому шоссе. Перед круговой у «Кита» он допустил наезд на бордюрный камень, случилось опрокидывание. Он вылетел из автомобиля и погиб рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Мужчина был 1977 года рождения. Официально он нигде не работал.
ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
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